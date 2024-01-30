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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يهنئ عزمي محيلبة بذهبية كأس العالم للرماية الشاملة

صدى البلد

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، علي تهنئة لاعب المنتخب الوطنى للرماية عزمى محيلبة، عقب تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للرماية الشاملة، والتي تقام في مدينه مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 24 يناير الي 1 فبراير للعام الجاري، بمشاركة 65 دولة بواقع الف رامي و رامية.

أشاد الدكتور أشرف صبحي، بأداء عزمي محيلبة طوال  منافسات البطولة، مؤكدا أن  وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية تسعي إلي تنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل و و تحقيق الإنجازات وحصد الميداليات  في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

الجدير بالذكر أن هذا الفوز يحافظ علي تصدر اللاعب الوطني عزمي محيلبة التصنيف العالمي وسط مشاركة كبري من مختلف نجوم وابطال العالم.

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