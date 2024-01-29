السنغال تضرب كوت ديفوار بهدف نظيف بالشوط الأول بأمم إفريقيا

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة السنغال وكوت ديفوار بتقدم أسود الترينجا بهدف نظيف، على ملعب "شارليس كونان باني" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 فبراير القادم.

وسجل هدف السنغال الوحيد اللاعب حبيب ديالو في الدقيقة الرباعة من انطلاق المباراة.

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبات السنغال ضد ساحل العاج التشكيل الرسمي للقمة المرتقبة بينهما، على ملعب "شارليس كونان باني" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 فبراير القادم.

وجاء تشكيل منتخب السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: عبدو ديالو، كاليدو كوليبالي، موسى نياكاتي، إسماعيل جاكوبس

خط الوسط: بابي مطر سار، لامين كامارا، كريبان دياتا

خط الهجوم: إسماعيلا سار، حبيب ديالو، ساديو ماني

بينما جاء تشكيل منتخب كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: سيرجي أورييه، أوديلون كوسونو، إيفان نديكا، جيسلان كونان

خط الوسط: سيكو فوفانا، إبراهيما سينجاري، جان ميشيل سيري

خط الهجوم: عمر دياكيتي، جيان كراسو، ماكس جراديل



يدخل المنتخب السنغالي اللقاء بمعنويات عالية بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات برصيد 9 نقاط، جعلته أبرز المرشحين لتحقيق اللقب، فى ظل حالة الاستقرار الفنى مع المدرب الحالى أليو سيسيه وجاهزية نجومه مثل إدوارد ميندى وخاليدو كوليبالى وساديو مانى.

في المقابل، يتسلح كوت ديفوار بالدفعة المعنوية الكبيرة بعد العودة الغريبة للبطولة بالتأهل كأفضل ثوالث برصيد 3 نقاط، بعد إقالة المدير الفنى لمنتخب الأفيال لويس جاسكيه ومساعده جيزلان برانتان.

وتولى إيميرس فاييه، مساعد المدرب فى الجهاز الذى تمت إقالته، مهمة تدريب المنتخب مؤقتًا فى باقى المباريات، وسط طموحات كبيرة بتحقيق مفاجأة وإكمال سيناريو الغرابة.

كوت ديفوار ضد السنغال

والتقى المنتخبان فى 4 مباريات سابقة، حيث حقق منتخب كوت ديفوار الفوز فى مباراتين مقابل انتصار وحيد للسنغال وتعادل، وأحرز لاعبو منتخب كوت ديفوار 8 أهداف فى مرمى منتخب السنغال، فيما استقبلت شباكهم خمسة أهداف.

يشار إلى أن الفائز بين كوت ديفوار والسنغال، يواجه الفائز من مبارة مالي وبوركينا فاسو في ربع نهائي أمم أفريقيا.