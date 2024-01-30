بالقوة الضاربة| تشكيل السعودية لمواجهة كوريا الجنوبية بأمم آسيا

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، تشكيل الأخضر الذي سيخوض مباراة كوريا الجنوبية، مساء اليوم الثلاثاء في كأس أمم آسيا 2023.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره الكوري الجنوبي على استاد "المدينة التعليمية" ضمن الدور ثمن النهائي من البطولة القارية.

وتأهل الأخضر بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، فيما جاء منتخب كوريا ثانيًا في المجموعة الخامسة بـ5 نقاط.

ويسعى منتخب السعودية للتأهل إلى الدور ربع النهائي لملاقاة أستراليا.

ويقود سالم الدوسري، وصالح الشهري هجوم المنتخب السعودي في مباراة اليوم، علمًا بأن مانشيني أعاد القوة الضاربة للتشكيل، بعد إراحة عدد من النجوم في مباراة تايلاند الماضية.

تشكيل منتخب السعودية

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي.

خط الوسط: سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، محمد كنو، محمد البريك.

خط الهجوم: سالم الدوسري، صالح الشهري.