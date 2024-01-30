فيليكس يتسبب في ورطة لـ برشلونة

تسبب البرتغالي جواو فيليكس، نجم برشلونة، في وضع ناديه في ورطة جديدة خلال الموسم الحالي.

ويعاني برشلونة من فترة سلبية على مستوى النتائج والإصابات، بالإضافة إلى إعلان مدربه تشافي هيرنانديز الرحيل في الصيف المقبل.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أصيب لاعب الفريق الأول جواو فيليكس بالتواء في الرباط الجانبي الخارجي لكاحله الأيمن خلال التدريبات صباح اليوم".

وأضاف بيان النادي الكتالوني: "لن يكون فيليكس متاحا للمشاركة في المباريات، وموعد عودته يعتمد على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وكان برشلونة قد تلقى الخسارة بنتيجة (5-3) من فياريال الجولة الماضية السبت الماضي، وتجمد رصيد الفريق الكتالوني عند 44 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا.