تواجه قطر| أوزبكستان تتأهل لربع نهائي أمم آسيا بالفوز على تايلاند

تأهل منتخب أوزبكستان للدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا قطر 2023 بعد فوزه على تايلاند بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الجنوب، ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة.

ويلتقي منتخب أوزبكستان مع منتخب قطر مستضيف البطولة، يوم السبت المقبل على استاد البيت، في الدور ربع النهائي، حيث كان المنتخب القطري حقق الفوز على نظيره الفلسطيني بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما في دور الستة عشر.

ونجح منتخب أوزبكستان في تقديم عرض قوي أمام تايلاند، فعلى الرغم من البداية الجيدة للمنتخب التايلاندي الذي كاد يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة من ركلة ركنية قابلها اللاعب إلياس دولا برأسية قوية، إلا أنها مرت إلى جوار المرمى.

ورد منتخب أوزبكستان بسلسلة من الهجمات المنظمة كان أبرزها الانفراد الذي حصل عليه أوستون أورونوف في الدقيقة 17 بعد عمل فردي أكثر من رائع، راوغ خلاله عددا من لاعبي تايلاند لكنه تسرع في تسديد الكرة إلى جوار المرمى، وتواصل بعدها ضغط منتخب أوزبكستان وكاد جلال الدين ماشاريبوف أن يفتتح التسجيل بتسديدة قوية تصدى لها حارس تايلاند بصعوبة وحولها إلى ركنية في الدقيقة 22 لكن لم يتم الاستفادة منها.

وأسفر الضغط المتواصل من جانب منتخب أوزبكستان عن تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب عزيز بيك تورجونباييف في الدقيقة 37، مستغلاً كرة عرضية مرت من الدفاع التايلاندي، فسيطر عليها بمهارة وسدد بقدمه اليسرى بشكل مباشر إلى الشباك التايلاندية ليمنح التقدم لأوزبكستان.

ولم تكن هناك ردة فعل قوية من جانب المنتخب التايلاندي الذي ظل في حالة دفاع نظرا للضغط المتواصل من جانب منتخب أوزبكستان حتى انتهى الشوط الأول بتقدم أوزبكستان بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني أظهر المنتخب التايلاندي رغبة كبيرة في تعديل النتيجة، وكاد اللاعب رونغراث بومتشانتوك أن يسجل في الدقيقة 47، بعد تسلمه تمريرة رائعة خلف الدفاع الأوزبكي لكنه تأخر في التسديد، فأبعدها الدفاع.

ولم تتوقف محاولات منتخب تايلاند في العودة للمباراة، حيث واصلوا الضغط ونجحوا بالفعل في إدراك التعادل بعد سلسلة من التمريرات الرائعة في وسط الملعب، انتهت بتسديدة قوية ومباشرة من اللاعب سوباتشوك ساراتشات، سكنت الشباك الأوزبكية في الدقيقة 58 ومنحت تايلاند التعادل.

ورد منتخب أوزبكستان بشكل سريع عن طريق هدف ثان سجله اللاعب عباسبيك فايزوليف الذي استغل تمريرة على حدود منطقة جزاء تايلاند وسدد كرة قوية عجز حارس المرمى التايلاندي عن التصدي لها، ليتقدم المنتخب الأوزبكي بهدفين مقابل هدف.

وحاول منتخب تايلاند التعديل مجدداً وضغط بصورة قوية بعد إجراء مدربه عددا من التبديلات الهجومية لكن منتخب أوزبكستان لعب بشكل منظم على مستوى الوسط والدفاع، وتراجع بشكل كبير في الدقائق الأخيرة للحفاظ على تقدمه في النتيجة ونجح في تحقيق ذلك، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي في حين ودع منتخب تايلاند المنافسة.

الجدير بالذكر أن لاعب منتخب أوزبكستان عباسبيك فايزوليف حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.