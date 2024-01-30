عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تواجه قطر| أوزبكستان تتأهل لربع نهائي أمم آسيا بالفوز على تايلاند

صدى البلد

تأهل منتخب أوزبكستان للدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا قطر 2023 بعد فوزه على تايلاند بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الجنوب، ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة.

ويلتقي منتخب أوزبكستان مع منتخب قطر مستضيف البطولة، يوم السبت المقبل على استاد البيت، في الدور ربع النهائي، حيث كان المنتخب القطري حقق الفوز على نظيره الفلسطيني بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما في دور الستة عشر.

ونجح منتخب أوزبكستان في تقديم عرض قوي أمام تايلاند، فعلى الرغم من البداية الجيدة للمنتخب التايلاندي الذي كاد يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة من ركلة ركنية قابلها اللاعب إلياس دولا برأسية قوية، إلا أنها مرت إلى جوار المرمى.

ورد منتخب أوزبكستان بسلسلة من الهجمات المنظمة كان أبرزها الانفراد الذي حصل عليه أوستون أورونوف في الدقيقة 17 بعد عمل فردي أكثر من رائع، راوغ خلاله عددا من لاعبي تايلاند لكنه تسرع في تسديد الكرة إلى جوار المرمى، وتواصل بعدها ضغط منتخب أوزبكستان وكاد جلال الدين ماشاريبوف أن يفتتح التسجيل بتسديدة قوية تصدى لها حارس تايلاند بصعوبة وحولها إلى ركنية في الدقيقة 22 لكن لم يتم الاستفادة منها.

وأسفر الضغط المتواصل من جانب منتخب أوزبكستان عن تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب عزيز بيك تورجونباييف في الدقيقة 37، مستغلاً كرة عرضية مرت من الدفاع التايلاندي، فسيطر عليها بمهارة وسدد بقدمه اليسرى بشكل مباشر إلى الشباك التايلاندية ليمنح التقدم لأوزبكستان.

ولم تكن هناك ردة فعل قوية من جانب المنتخب التايلاندي الذي ظل في حالة دفاع نظرا للضغط المتواصل من جانب منتخب أوزبكستان حتى انتهى الشوط الأول بتقدم أوزبكستان بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني أظهر المنتخب التايلاندي رغبة كبيرة في تعديل النتيجة، وكاد اللاعب رونغراث بومتشانتوك أن يسجل في الدقيقة 47، بعد تسلمه تمريرة رائعة خلف الدفاع الأوزبكي لكنه تأخر في التسديد، فأبعدها الدفاع.

ولم تتوقف محاولات منتخب تايلاند في العودة للمباراة، حيث واصلوا الضغط ونجحوا بالفعل في إدراك التعادل بعد سلسلة من التمريرات الرائعة في وسط الملعب، انتهت بتسديدة قوية ومباشرة من اللاعب سوباتشوك ساراتشات، سكنت الشباك الأوزبكية في الدقيقة 58 ومنحت تايلاند التعادل.

ورد منتخب أوزبكستان بشكل سريع عن طريق هدف ثان سجله اللاعب عباسبيك فايزوليف الذي استغل تمريرة على حدود منطقة جزاء تايلاند وسدد كرة قوية عجز حارس المرمى التايلاندي عن التصدي لها، ليتقدم المنتخب الأوزبكي بهدفين مقابل هدف.

وحاول منتخب تايلاند التعديل مجدداً وضغط بصورة قوية بعد إجراء مدربه عددا من التبديلات الهجومية لكن منتخب أوزبكستان لعب بشكل منظم على مستوى الوسط والدفاع، وتراجع بشكل كبير في الدقائق الأخيرة للحفاظ على تقدمه في النتيجة ونجح في تحقيق ذلك، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي في حين ودع منتخب تايلاند المنافسة.

الجدير بالذكر أن لاعب منتخب أوزبكستان عباسبيك فايزوليف حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

معايا اتنين صحابي وهاتي بنتين.. اعترافات أسماء بطلة شقة الطلاب العرب بأكتوبر

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

موضوعات متعلقة

السعودية تودع أمم آسيا بعد الخسارة من كوريا الجنوبية بركلات الترجيح

وزير الرياضة يناقش مع أعضاء مجلس إدارة استاد القاهرة الفرص الاستثمارية

بعد الخروج الإفريقى| فرانكفورت يكشف أسباب غياب مرموش

وزير الرياضة يهنئ عزمي محيلبة بذهبية كأس العالم للرماية الشاملة

الأهلي الليبي يخطف صفقة نادي الزمالك المنتظرة

مودرن فيوتشر يتعاقد مع موهبة مصرية من الخارج

فيليكس يتسبب في ورطة لـ برشلونة

بعد الخروج من أمم أفريقيا| نجم السنغال ينفجر غضبا: الحكم الفاسد قتلنا

ترشيحاتنا

تحملت أزمات مستوردة.. وكيل النواب يوجه التحية لحكومة مدبولي

أبو العينين: طالبت رئيسة إثيوبيا بالجلوس لحل أزمة السد.. فيديو

«هياكل الأخضر واليابس!»| القصة الكاملة لهجوم الجراد على مصر.. و"الزراعة" تحذر

رئيس جامعة الأزهر لطلاب الصيدلة: نعول عليكم في تقدم صناعة الدواء المصرية

ما حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد؟ دار الإفتاء تجيب

بغداد تعلق على وقف حزب الله ـ العراق هجماته ضد القوات الأمريكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أنه من البقول.. هذا الطعام يحمي من النقرس

نفسي أموت في مصر| ماذا قالت لبنى عبد العزيز..وما نظرتها للجيل الحالي؟

أخفت وجهه| ماذا قال الجمهور بعد ظهور نجل جوري بكر؟.. وهذا عملها الجديد

لأول مرة .. صورة ابنة محمد حماقي تخطف القلوب | شاهد

فيديو

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سكن لكل المصريين.. طرح 9 آلاف شقة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ