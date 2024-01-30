السعودية تودع أمم آسيا بعد الخسارة من كوريا الجنوبية بركلات الترجيح

ودع المنتخب السعودي بطولة أمم آسيا بعد الخسارة أمام نظيره الكوري الجنوبي بالركلات الترجيحية 4-2 عقب التعادل 1-1 بالوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية، ضمن ثمن نهائي كأس آسيا قطر 2023.

وبادر المنتخب السعودي بالتسجيل أمام كوريا الجنوبية عن طريق البديل عبدالله رديف بالدقيقة 46، قبل أن يعدل النتيجة لكوريا تشو جو سونج بالدقيقة 90+9.

لينجح المنتخب الكوري في المرور للدور ربع النهائي على حساب السعودية بالركلات الترجيحية ويضرب موعدا مع أستراليا.

وأعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، تشكيل الأخضر الذي سيخوض مباراة كوريا الجنوبية، مساء اليوم الثلاثاء في كأس أمم آسيا 2023.

وتأهل الأخضر بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، فيما جاء منتخب كوريا ثانيًا في المجموعة الخامسة بـ5 نقاط.

وقاد سالم الدوسري، وصالح الشهري هجوم المنتخب السعودي في مباراة اليوم، علمًا بأن مانشيني أعاد القوة الضاربة للتشكيل، بعد إراحة عدد من النجوم في مباراة تايلاند الماضية.

تشكيل منتخب السعودية

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي.

خط الوسط: سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، محمد كنو، محمد البريك.

خط الهجوم: سالم الدوسري، صالح الشهري.