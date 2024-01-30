كأس آسيا.. مدرب المنتخب الأوزبكي: سعداء بالتأهل لربع النهائي ومواجهة قطر صعبة

أعرب السلوفيني ستريتشكو كاتانيتش مدرب المنتخب الأوزبكي عن سعادته بتأهل المنتخب إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا قطر 2023 بفوزه اليوم على نظيره التايلاندي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الجنوب، مشيدا بالمستوى الذي قدمه اللاعبون ومؤكدا على صعوبة المواجهة التي تنتظرهم مع المنتخب القطري.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن جميع اللاعبين بدون استثناء كانوا عند حسن الظن بهم، حيث لعبوا بقوة رغم صعوبة الأداء في الشوط الأول في ظل عدم وجود رأس حربة صريح، مشيراً إلى أن الأداء تحسن كثيرا في الشوط الثاني من المباراة وكان بالإمكان زيادة عدد الأهداف.

وأضاف :" نخوض البطولة تحت ظروف فنية صعبة ولدينا خمسة لاعبين أساسيين ومهمين لم يشاركوا بداعي الإصابة، ولكن بفضل رهاني على اللاعبين الشباب مضت الأمور بشكل جيد حتى الآن، كما أن اللاعبين الخمسة الغائبين عن المباراة لن يكونوا ضمن التشكيل الأساسي في مباراتنا مع المنتخب القطري، لذلك علينا أن نرسم خطتنا بشكل جيد لنواجه بها منافسنا القوي.

وقال إن المنتخب التايلاندي لم يكن سيئا بل قدم مستوى جيدا في ظل غياب خمسة لاعبين بتشكيلتنا الأساسية بسبب الإصابة، ولكن المنتخب الأوزبكي تمكن من السيطرة على خط الوسط، حيث تم تنويع اللعب بالأطراف ومن العمق، حيث إن غياب اللاعب رأس الحربة قد أثر نسبيا على أداء الهجوم.

واعتبر مدرب المنتخب الأوزبكي أن المباراة المقبلة مع المنتخب القطري ستكون في غاية الصعوبة نظرا للمستوى المتميز الذي قدمه في دور المجموعات وتصدره لمجموعته بالعلامة الكاملة، فضلا عن أن المنتخب القطري يضم في صفوفه لاعبين متميزين مثل أكرم عفيف والمعز علي، صنعوا الفارق في المباريات السابقة.

واختتم بأنه كمدرب يتعامل مع كل مباراة بحساباتها الخاصة وطريقتها الفنية وفقا للمعطيات الفنية لدى المنتخب المنافس.