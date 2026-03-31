الشناوي أساسياً أمام إسبانيا.. نصيحة خاصة لفتوح قبل مواجهة لامين يامال

قال الإعلامي خالد الغندور أن محمد الشناوي سيحرس مرمى منتخب مصر أمام إسبانيا في مباراة الغد، والجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن طالب الحارس بالتركيز واستغلال خبراته في توجيه الدفاع والحفاظ على شباكه نظيفة في هذه المباراة.

وأضاف الغندور خلال تصريحاته ببرنامجه «ستاد المحور» أن حسام حسن جهز أحمد فتوح من الناحية الفنية والنفسية لرقابة نجم إسبانيا لامين يامال، لأن مواجهة الثنائي ستكون الاختبار الاصعب لظهير أيسر الفراعنة نظرا للمهارات الكبيرة التي يتمتع بها نجم برشلونة.

وتابع الغندور حسام حسن أبدى ثقته في قدرات فتوح، وطلب منه اللعب بذكاء والتركيز في الجانب الدفاعي ومواجهة مراوغات يامين يامال، وتكرار الأداء الاستثنائي الذي قدمه أمام أشرف حكيمي في مواجهات سابقة.