بعد حصوله على "الأبطال في أفريقيا"..تفاصيل لقاء أبو العينين مع أحمد موسى

بعد حصوله على جائزة الأبطال في أفريقيا، حل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجموعة كليوباترا، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، عبر شاشة صدى البلد، للحديث عن كواليس هذه الجائزة وحصوله عليها بالإجماع، وتطرق كذلك إلى الحكومة المصرية وخططها وتعاملها مع الظروف والتحديات التي تمر بها مصر.

وتحدث وكيل مجلس النواب، عن رؤيته للأزمة الاقتصادية الحالية، ووضع روشتة لزيادة عدد السائحين إلى مصر لنحو 30 مليونًا، وفي نهاية حديثه وجه رسالة قاسية للمتلاعبين بالدولار.

لقاء أبو العينين مع رئيس غانا

كشف تفاصيل لقائه مع رئيس غانا على هامش مؤتمر الرخاء الأفريقي، قائلا: إن نصف اللقاء تركز للحديث عن تجربة الرئيس السيسي وعن مصر، حيث إن هناك علاقة صداقة وود بين الرئيسين.

وأوضح أنه شرح كيفية الخروج من الوادي الضيق وغزو الصحراء الذي حقق انفراجة للشعب المصرية وقيمة مضافة للموارد وتم إنشاء مدن صناعية زراعية وتخفيض الكثافة السكانية في العاصمة إلى الظهير الصحراوي بالمدن الجديدة.

كشف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجموعة كليوباترا، أنه متفائل للفترة المقبلة رغم الظروف والتحديات، مؤكدا أن مصر أقوى منها.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، «الجماعة اللي بيلعبوا في الدولار بكرة هيندموا إن شاء الله بإذن الله».

وأضاف وكيل مجلس النواب: ربنا يوفق الحكومة لتحقيق خططها الطموحة التي سوف تقضي على المضاربة في سوق الدولار، موضحا أن أزمة الدولار سوف تنتهي بعيدا عن قرض صندوق النقد الدولي.

وقال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجموعة كليوباترا، إن قرض صندوق النقد الدولي بمثابة شهادة بقوة الاقتصاد المصري، موضحا أن المسئولين في مصر يبشرون بأخبار سارة قريبا.

كشف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجموعة كليوباترا، أن الصين من أكبر الدول التي غزت أفريقيا في السنوات الماضية وعملوا مبادرة الحزام والطريق، وأقاموا المدن الصناعية المتخصصة وكان فكرهم متقدم في التعامل مع موارد القارة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم أصبح يدرك أن أفريقيا قارة غنية ولديها موارد وإمكانيات كبيرة.

وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجموعة كليوباترا، أنه لابد من الترويج لافريقيا فى العالم والعمل على توطين الصناعات فى القارة.

وشدد على ضرورة جذب المستثمرين من كل دول العالم لتوطين الصناعات، مشيرا إلى أن الصين تضخ مليارات الدولارات فى افريقيا، وهي الأكبر من حيث الاستثمار فى القارة.

وأردف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجموعة كليوباترا، أن أفريقيا أصبحت تبحث عن توطين الصناعات، والقارة تحتاج لنظرة مختلفة اقتصاديا وإقامة مشروعات عملاقة كبيرة فى البنية التحتية.

كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن حديث جمعه مع رئيسة إثيوبيا خلال حفل جائزة الأبطال في إفريقيا الذي أقيم في دولة غانا، مبينا أن رئيسة إثيوبيا، أعربت عن حزنها لما يحدث في غزة، والحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضاف النائب محمد أبوالعينين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه طالب رئيسة وزراء إثيوبيا بالجلوس لحل أزمة نهر النيل، مؤكدا أن إفريقيا ليست بحاجة إلى خلق المشكلات.

وأشار النائب محمد أبوالعينين، إلى أن المثلث الذهبي في أي دولة بالعالم، هو (الإنتاج - التصدير - الاستثمار)، مشددا على أهمية الدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن المستثمر لابد أن يشعر أن الدولة جادة في الاستثمار، ولابد من الإنتاج لزيادة حجم الصادرات.

وأكد النائب محمد أبوالعينين، أهمية توطين الاستثمار والإنتاج في مصر، موضحا أهمية وجود مدينة صناعية متخصصة.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن دول العالم المتقدمة تمتلك مدن صناعية متخصصة، مشيرا إلى أن المناطق الصناعية المتخصصة تعمل على جذب المستثمرين من الخارج، ولابد من توطين صناعة السيارات.

وشدد الإعلامي محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، على أنه لابد من خطط واعدة لتحفيز الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أهمية التخلص من البيروقراطية في مصر .

وأوضح النائب محمد أبوالعينين، ضرورة تسهيل كل المعاملات أمام المستثمرين لإنجاز الأعمال في وقت قياسي، مؤكدا أن مصر تمتلك قدرات بشرية هائلة ويمكن الاستفادة منها.

ووجه النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، التحية إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مشددا على أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها وهي خارج عن إرادتها منها الصراعات الحالية، قائلا:"هناك أزمات مستودرة تحملتها الحكومة".

وجه النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، التحية إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مشددا على أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها وهي خارج عن إرادتها منها الصراعات الحالية، قائلا:"هناك أزمات مستودرة تحملتها الحكومة".

وأضاف النائب محمد أبوالعينين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المثلث الذهبي في أي دولة بالعالم، هو (الإنتاج - التصدير - الاستثمار)، مشددا على أهمية الدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن المستثمر لابد أن يشعر أن الدولة جادة في الاستثمار، ولابد من الإنتاج لزيادة حجم الصادرات.

وأكد النائب محمد أبوالعينين، أهمية توطين الاستثمار والإنتاج في مصر، موضحا أهمية وجود مدينة صناعية متخصصة.

ولقت وكيل مجلس النواب، إلى أن دول العالم المتقدمة تمتلك مدن صناعية متخصصة، مشيرا إلى أن المناطق الصناعية المتخصصة تعمل على جذب المستثمرين من الخارج، ولابد من توطين صناعة السيارات.

وشدد الإعلامي محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، على أنه لابد من خطط واعدة لتحفيز الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أهمية التخلص من البيروقراطية في مصر .

وأوضح النائب محمد أبوالعينين، ضرورة تسهيل كل المعاملات أمام المستثمرين لإنجاز الأعمال في وقت قياسي، مؤكدا أن مصر تمتلك قدرات بشرية هائلة ويمكن الاستفادة منها.

وكشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن حديث جمعه مع رئيسة إثيوبيا خلال حفل جائزة الأبطال في إفريقيا الذي أقيم في دولة غانا، مبينا أن رئيسة إثيوبيا، أعربت عن حزنها لما يحدث في غزة، والحرب الإسرائيلية على القطاع، مؤكدا أنه طالب رئيسة وزراء إثيوبيا بالجلوس لحل أزمة نهر النيل، مؤكدا أن إفريقيا ليست بحاجة إلى خلق المشكلات.

كشف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجموعة كليوباترا، أن مصر تستطيع الوصول إلى 30 مليون سائح، موضحا أن البنية التحتية والفندقية الموجودة حاليا تستوعب نصف العدد المستهدف.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دراسة جارية حاليا لتمويل مشروع لتوسع في الطاقة الفندقية

وأشاد بوزير السياحة، موضحا أنه نشط جدا وهدفه الوصول لـ 30 مليون سائح يحققون 30 مليار دولار وهذا يحتاج بنية أساسية من مطارات وطيران وفنادق وكل ما يتعلق بخدمات السياحة.

وقال إنه جاري التوسع في المناطق السياحية من خلال بعض الخطط الموضوعة بعدها يتم التسويق للمشروعات السياحية في مصر ومزارتها وجوها لكونها مركز سياحي متميز في عيون العالم وفتح أسواق جديدة للسياحة اليابانية والصينية

وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجموعة كليوباترا، أنه لا بد من معرفة خصائص الأسواق السياحية العالمية والترويج لمصر فيها وأنواع السياحة في مصر ومنها سياحة اليخوت والمؤتمرات.

