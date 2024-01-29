أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين فاز بجائزة الأبطال في أفريقيا بالإجماع..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، فاز بالإجماع بجائزة الأبطال في أفريقيا.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "تم التصويت على الجائزة وفاز بها النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بالإجماع، وهذا الرجل معروف جدا في أفريقيا ويتحدثون معهم في أفريقيا عن أنه شخصية مصرية مرموقة".

وأشار: "الحديث عن النائب محمد أبو العينين في أفريقيا في منتهى القوة، وأنه لديه رؤى وما هو أشمل في مجال الاقتصاد، ويمتلك رؤى اقتصادية بجانب الأنشطة المختلفة"، موضحا: "الأفارقة تحدثوا عن تميز النائب محمد أبو العينين من خلال الرؤى التي يطرحها وأفكاره في مجالات التكنولوجيا والسياسة".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو للحظة استلام النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجائزة، موضحا: "حضر التكريم رئيس غانا ورئيسة إثيوبيا، ورئيس وزراء موزمبيق".

