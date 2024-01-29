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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عزة مصطفى: فوز النائب محمد أبو العينين بجائزة رائد الصناعة تقدير كبير لمصر

أبو العينين يتسلم
أبو العينين يتسلم جائزة رائد الصناعة الأول في إفريقيا

هنأت الإعلامية عزة مصطفى، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بفوزه بجائزة رواد إفريقيا، بمؤتمر الازدهار الإفريقي بغانا.

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أبو العينين يفوز بجائزة رائد الصناعة الأول في مؤتمر للرخاء الإفريقي

ووجهت الإعلامية عزة مصطفى، التهنئة للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد، على فوزه بالجائزة كرائد للصناعة الأول في إفريقيا.

 

وقالت عزة مصطفى،: "النائب محمد أبو العينين فاز بجائزة رواد إفريقيا، بمؤتمر الازدهار الإفريقي بغانا بالإجماع"، لافتة: "لجنة الاختيار قالت إنهم رصدوا تاريخه السياسي والاقتصادي سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي والمحلي".

 

وأشارت الإعلامية عزة مصطفى، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب،: "فوز النائب محمد أبو العينين تقدير كبير لمصر والتطور الذي تشهده الصناعة المصرية"، معقبة: "ألف مبروك رجل الصناعة سيادة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب".

 

وفي ذات السياق، وجه اللواء محمد الغباري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، التهنئة للنائب محمد أبو العينين، معلقا: شخصية مصرية تحصل على مثل هذه الجائزة شيء عظيم وكل التحية لرجل الصناعة".
 

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