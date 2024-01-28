مؤتمر الرخاء يمنح أبو العينين جائزة رائد الصناعة الأول في إفريقيا| رئيس غانا يطلب مقابلة أبو العينين.. وسفير مصر: الفوز بالجائزة أثار الرغبة والاهتمام بالصناعة المصرية

تكريم أبو العينين كأفضل رجل صناعة في قارة إفريقيا

أبو العينين يروّج للنهضة والتنمية في مصر ومجهودات الرئيس السيسي للانتقال بمصر للجمهورية الجديدة

أبو العينين: التكريم الذي حصلت عليه للدولة المصرية كلها

سفير مصر بـ أكرا: رئيس غانا اجتمع مع أبو العينين لمدة ساعة وأبدى تقديره لاهتمام الرئيس السيسي بالقارة الإفريقية

كرّم مؤتمر الرخاء الإفريقي المنعقد في دولة غانا - بحضور قادة الدول والساسة والاقتصاديين بإفريقيا - النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، كأفضل رجل صناعة في قارة أفريقيا.

وخلال التكريم، تحدث أبو العينين عن حجم النهضة والتنمية في مصر كما تحدث عن مجهودات الرئيس السيسي للانتقال بمصر للجمهورية الجديدة ".

وأكد أبو العينين أن التكريم الذي حصل عليه للدولة المصرية كلها، كما تقدم بالشكر لدولة غانا لم لمسه من تقدير كبير من رئيس غانا ورؤساء افريقيا خلال المؤتمر.

وتلقى أبو العينين إشادات كبيرة داخل مؤتمر الرخاء الافريقي بحجم الاعمال التي تقوم بها مجموعة شركات أبو العينين في أفريقيا.

ومن جانبه، أكد أيمن الدسوقي سفير مصر في غانا، أن رئيس غانا نانا أكوفو أدو، طلب مقابلة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، خلال زيارة أبو العينين إلى غانا للمشاركة فى مؤتمر الرخاء الإفريقى، لتكريمه وحصوله على جائزة رائد الصناعة الأول في إفريقيا، مشيرا إلى أن لقاء رئيس غانا والنائب أبو العينين امتد لمدة ساعة تقريبا.

ورحب أيمن الدسوقي سفير مصر في غانا، بزيارة النائب محمد أبو العينين إلى غانا، مردفًا: «أشعر بالفخر لحصول النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب على جائزة رجل الصناعة في إفريقيا وهذا يعد إنجازا مصريا كبيرا».

وقال السفير أيمن الدسوقي، أن هناك ردود فعل إيجابية لفوز النائب محمد أبو العينين بجائزة رجل الصناعة في إفريقيا، كما أن فوز النائب أبو العينين بالجائزة أثار الرغبة والاهتمام بالصناعة المصرية»، خاصة فى ظل تطور تشهده الصناعة المصرية في الفترة الأخيرة.

وتابع أيمن الدسوقي: رئيس غانا أبدى تقديره لاهتمام الرئيس السيسي بالقارة الإفريقية، كما أنه وجه الشكر للرئيس السيسي على الجهود المصرية في علاج الأفارقة.

وأوضح أيمن الدسوقي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وغانا وصل لـ 60 مليون دولار في 2020، وفي العام الماضي بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وغانا نحو 260 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الواردات الغانية من مصر هي الأسمنت والأجهزة المنزلية وبعض الأغذية ومنتجات الألبان.

وقال السفير أيمن الدسوقي، خلال حواره مع أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن هناك تدفق استثمارات غانية إلى مصر من خلال إنشاء مصانع مشتركة بين البلدين وخلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح العديد من المصانع الغانية في مصر.

وتابع سفير مصر لدى غانا: أنه يأمل أن تستمر زيادة الصادرات بين مصر وغانا، كما أن هناك تشجيعا لرجال الأعمال المصريين للعمل في إفريقيا.

وأشار أيمن الدسوقي إلى أنه تم زيادة عدد الرحلات المباشرة من مصر إلى غانا إلى 5 رحلات أسبوعيا، لزيادة عدد السياح من غانا إلى مصر.