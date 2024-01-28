إشادة رؤساء إفريقيا.. مؤتمر الرخاء الأفريقي يكرم أبو العينين كأفضل رجل صناعة بالقارة|تفاصيل

كرم مؤتمر الرخاء الأفريقي النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب كأفضل رجل صناعة في قارة أفريقيا.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن تكريم النائب محمد أبو العينين بمثابة تكريم للدولة المصرية، موضحا أن هذا تقدير كبير من رئيس غانا ورؤساء إفريقيا للنائب محمد أبو العينين.

مؤتمر الرخاء الافريقي

وأوضح "أحمد موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك إشادة كبيرة داخل مؤتمر الرخاء الافريقي بحجم الأعمال التي تقوم بها مجموعة شركات أبو العينين في أفريقيا.

وأشار "أحمد موسى" إلى أن أبو العينين تحدث عن حجم النهضة والتنمية في مصر، كما تحدث عن مجهودات الرئيس السيسي للانتقال بمصر للجمهورية الجديدة.

