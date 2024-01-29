هتتغفل وهيتسرق تليفونك.. عزة مصطفى تحذر من تشكيل عصابي خطير.. فيديو

حذرت الإعلامية عزة مصطفى، من تشكيل عصابي خطير، قائلة: "هتتغفل وهيتسرق منك تليفونك".

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "تم القبض على تشكيل أجنبي بتهمة سرقة الهواتف بأسلوب المغافلة في القاهرة".

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى،: "5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، يسرقون الهواتف من الناس بأسلوب المغافلة"، متابعة: "خدوا بالكم أرجوكم، لأن الفكرة في المغافلة".

وأشارت الإعلامية عزة مصطفى،: "أتمنى أن محدش وهو ماشي في الشارع يبقى بيتكلم في التليفون لأن فكرة إن حد يغلفك ويسرق موبايلك بتحصل كتير".

