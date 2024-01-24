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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"العالم لازم يتحرك".. عزة مصطفى تطالب بإيجاد حل للقضية الفلسطينية

عزة مصطفى
عزة مصطفى

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن العالم أجمع يجب أن يحضر لمصر ويزور معبر رفح؛ من أجل التأكد من أنه مفتوح طوال الوقت، ولا يوجد حقيقة لما يتم تداوله من خلال بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

وأضافت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، "ما تيجوا نعمل يوم يا جماعة للعالم زي رحلة يجوا يشوفوا معبر رفح، لازم العالم كله يجي ويشوف معبر رفح، ونشوف حل للقضية الفلسطينية لازم العالم يتحرك لما يحدث في غزة". 

وتابعت أن المنطقة تشهد صراعات واضحة بشكل واضح خاصة في غزة، ومصر مازالت تبذل جهودًا في هذا الملف بشكل قوي، مطالبة "ياريت العالم يجي ويشوف أن معبر رفح مفتوح". 

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