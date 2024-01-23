عزة مصطفى تعلق على انتشار إشاعة وفاة العامري: الناس جابت الخبر منين؟

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنه في الساعات الأخيرة من اليوم تم تداول شائعة بوفاة "العامري فاروق".

وأضافت « مصطفى » تقديمها لبرنامج “صالة التحرير” على قناة "صدى البلد" أن السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية تداولت هذه الإشاعة بشكل رسمي، موضحة أن تم نشر بوست منذ قليل من الدكتور "خالد العامري" شقيق "العامري فاروق" على صفحته الشخصية على الفيسبوك وقال :"أخي العامري لازال على قيد الحياة وإذا حدث شيء أحنا أخواته أحنا أول ناس هنعلن".



وأشارت الإعلامية عزة مصطفى، إلى: "إنما هو السؤال الناس جابت الخبر ده منين؟ في ناس بتقول أصل هو تعبان بقاله فترة، طب وماله ده مش معناه أن أنت تطلع تقول إنه توفي وهو متوفاش".