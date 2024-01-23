بعد شائعة وفاته.. ما هو مرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاة العامري فاروق، ونفت عائلة العامري هذا الخبر وكشف الدكتور هشام العامري، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تفاصيل حالة شقيقه العامري فاروق الصحية.

العامري فاروق

الحالة الصحية للعامري فاروق

وقال هشام العامري تعليقا على أنباء وفاة شقيقه العامري فاروق: “الحالة خطيرة جدًا جدًا ولكن الحمد لله العامري ما زال على قيد الحياة”.

فيما كشف الدكتور خالد العامري، شقيق العامري فاروق، حقيقة أنباء وفاته.

وقال شقيق العامري فاروق عبر حسابه على “فيس بوك”: “أخي العامري لا زال على قيد الحياة إذا حدث شيء إحنا إخواته أول ناس هتعلن إزاى الناس تعلن وفاته وهو لا زال على قيد الحياة ده حاجة مش بتستخبى”.

أزمة العامري فاروق الصحية

وكان العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة منذ فترة طويلة وتم نقله إلى مستشفى المعلمين، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وخضع لعملية جراحية دقيقة في المخ.

العمليات الجراحية للعامري فاروق

وكانت تقارير قد كشفت التفاصيل الكاملة لتطورات الحالة الصحية لنائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق، حيث خضع العامري فاروق إلى 4 عمليات جراحية في المخ.

خطأ طبي في حالة العامري فاروق

وكان العامري فاروق قد دخل المستشفى الخاص في 6 أكتوبر وهو يعاني من نزيف في المخ وأجرى 4 عمليات وللأسف إحدى العمليات منها تعرض فيها لخطأ طبي الأمر الذي نتج عنه تعرضه لنزيف شديد في المخ وهذه آخر عملية أجراها الخميس الماضي ومنذ هذا التاريخ تدهورت حالته الصحية".

العامري فاروق

مسيرة العامرى فاروق

العامرى فاروق من مواليد الثامن من شهر نوفمبر من العام 1970 بمحافظة القاهرة.

دخل العامرى فاروق انتخابات الأهلى عام 1996 تحت السن ولو يوفق ليلتحق بعدها باللجنة الثقافية لمدة أربع سنوات وبعدها اختاره الراحل صالح سليم فى قائمته تحت السن للمرة الثانية فى انتخابات 2000 ليصبح العامرى فاروق عضو مجلس الإدارة الوحيد فى تاريخ النادى الأحمر الذى خاض الانتخابات تحت السن مرتين.

وبعدها العامرى فاروق صُعد من تحت السن إلى الكبار، وخاض انتخابات فوق السن مع قائمة الكابتن حسن حمدى رئيس النادى الأهلى السابق في عام 2004 ونجح، حيث كانت هناك قائمة حسن حمدى ضد قائمة حسام بدراوى وقد كان صاحب ثانى أعلى أصوات فى الكبار واستمر فاروق فى مجلس إدارة الأهلى منذ عام 2000 وحتى عام 2009 الذى خاض انتخابات القلعة الحمراء مستقلا عن قائمة الكابتن حسن حمدي ضد محمود باجيند على منصب أمين صندوق ونجح في تلك الانتخابات.