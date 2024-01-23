عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد شائعة وفاته.. ما هو مرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي؟

العامري فاروق
العامري فاروق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاة العامري فاروق، ونفت عائلة العامري هذا الخبر وكشف الدكتور هشام العامري، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تفاصيل حالة شقيقه العامري فاروق الصحية.

شقيق العامري فاروق ينفي الشائعات المتداولة عن وفاته - بوابة الشروق - نسخة الموبايل
العامري فاروق 

الحالة الصحية للعامري فاروق 

وقال هشام العامري تعليقا على أنباء وفاة شقيقه العامري فاروق: “الحالة خطيرة جدًا جدًا ولكن الحمد لله العامري ما زال على قيد الحياة”.

فيما كشف الدكتور خالد العامري، شقيق العامري فاروق، حقيقة أنباء وفاته.

وقال شقيق العامري فاروق عبر حسابه على “فيس بوك”: “أخي العامري لا زال على قيد الحياة إذا حدث شيء إحنا إخواته أول ناس هتعلن إزاى الناس تعلن وفاته وهو لا زال على قيد الحياة ده حاجة مش بتستخبى”.

أزمة العامري فاروق الصحية

وكان العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة منذ فترة طويلة وتم نقله إلى مستشفى المعلمين، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وخضع لعملية جراحية دقيقة في المخ.

حزب المصريين: إنجاز مشروع الضبعة في ظل الظروف الراهنة ملحمة غير مسبوقة

الإصلاح والنهضة: مشروع الضبعة يمثل "السد العالي الجديد" لمصر

العمليات الجراحية للعامري فاروق

وكانت تقارير قد كشفت التفاصيل الكاملة لتطورات الحالة الصحية لنائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق، حيث خضع العامري فاروق إلى 4 عمليات جراحية في المخ.

خطأ طبي في حالة العامري فاروق

وكان العامري فاروق قد دخل المستشفى الخاص في 6 أكتوبر وهو يعاني من نزيف في المخ وأجرى 4 عمليات وللأسف إحدى العمليات منها تعرض فيها لخطأ طبي الأمر الذي نتج عنه تعرضه لنزيف شديد في المخ وهذه آخر عملية أجراها الخميس الماضي ومنذ هذا التاريخ تدهورت حالته الصحية".

عاجل.. وفاة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي بعد صراع مع المرض
العامري فاروق 

مسيرة العامرى فاروق 

العامرى فاروق من مواليد الثامن من شهر نوفمبر من العام 1970 بمحافظة القاهرة.

دخل العامرى فاروق انتخابات الأهلى عام 1996 تحت السن ولو يوفق ليلتحق بعدها باللجنة الثقافية  لمدة أربع سنوات وبعدها اختاره الراحل صالح سليم فى قائمته تحت السن للمرة الثانية فى انتخابات 2000 ليصبح العامرى فاروق عضو مجلس الإدارة الوحيد فى تاريخ النادى الأحمر الذى خاض الانتخابات تحت السن مرتين.

 وبعدها العامرى فاروق  صُعد من تحت السن إلى الكبار، وخاض انتخابات فوق السن مع قائمة الكابتن حسن حمدى رئيس النادى الأهلى السابق في عام 2004  ونجح، حيث كانت هناك قائمة حسن حمدى ضد قائمة حسام بدراوى وقد كان صاحب ثانى أعلى أصوات فى الكبار  واستمر فاروق فى مجلس إدارة الأهلى منذ عام 2000 وحتى عام 2009 الذى خاض انتخابات القلعة الحمراء مستقلا عن قائمة الكابتن حسن حمدي ضد محمود باجيند على منصب أمين صندوق ونجح في تلك الانتخابات.

 

العامري فاروق وفاة العامري فاروق شائعة وفاة العامري فاروق هشام العامري حالة شقيقه العامري فاروق الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

شاهد.. مقطورة تدهس عددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

موضوعات متعلقة

السيسي وأمن مصر والمخططات المسمومة.. كيف أنقذ الرجل البلاد من السقوط في الهاوية

رئيس إسكان النواب لـ "صدى البلد": الموافقة على 4% من 2.8 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء.. وأقترح حل أزمة الإيجار القديم على 10 سنوات

حصاد جامعة حلوان لشهر نوفمبر.. 5 بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من الحوثيين ضد موظفي الأمم المتحدة الأمريكيين والبريطانيين باليمن

تحت الحراسة في المستشفى.. التحفظ على سائق التريلا المتسببة بحادث محور المريوطية

المدير الفني لمنتخب اليد: نسعى للأفضل وهدفنا حصد اللقب الإفريقي

الأمن القومي الأمريكي: شكل غزة في المستقبل لن يشمل وجود قادة حماس

البيت الأبيض يعلن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط إلى القاهرة اليوم

لأول مرة في تاريخها.. فلسطين تتأهل لدور الـ16 بكأس آسيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاته.. ما هو مرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي؟

يفيد البشر.. سر غير متوقع وراء هز الكلاب لذيولها

بعد تكريمها بحفل joy awards.. أصالة: تعلّمت من جديد في الرياض |صور

مسافر بريطاني ينقذ طائرة قبل إقلاعها بمطار مانشستر.. اعرف القصة

فيديو

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

الناس تعبانة.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريح بشأن أعماله القادمة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ