تحرك عاجل من الأهلي بعد شائعة وفاة العامري فاروق| صور

تضاربت الأنباء حول وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، بعد صراع مع المرض.

وعلي الفور حرص سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي ومحمد الجارحي عضو مجلس الإدارة وأصدقاء أسرة العامري فاروق علي التواجد في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية الحرجة"

ونشر عدد من المشاهير في عالم الرياضة خبر النعي والوفاة ثم قاموا بحذفه، من بينهم الإعلامي أحمد شوبير وأمير توفيق واللاعب أحمد حسام ميدو.

من جانبه نفى هشام العامري شقيق العامري فاروق نبأ وفاة نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، الذي انتشر اليوم الثلاثاء.

وكتب شقيق العامري فاروق: "الحالة خطيرة جداً جداً ولكن الحمد لله العامري مازال علي قيد الحياة".