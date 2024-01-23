الإصلاح والنهضة: مشروع الضبعة يمثل "السد العالي الجديد" لمصر

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر ومشاركته الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصبة الخرسانية الأولى لمحطة الضبعة النووية هي "حدث تاريخي" لحلم الطاقة النووية المصرية الذي تأخر لعقود.

ووصف عبد العزيز مشروع الضبعة بأنه يمثل "السد العالي الجديد" لمصر، مؤكدا أن هذه المحطة النووية ستعود بالكثير من الفوائد على مصر في كافة المناحي الاقتصادية والسياسية.

وأضاف هشام أن محطة الضبعة سيكون لها أثر مباشر وسريع على زيادة الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها في مصر بجانب توطين التكنولوجيا النووية الروسية المتقدمة في مصر وهو أمر استثنائي ويعزز من القدرات الشاملة للدولة المصرية.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن دلالة حضور الرئيس بوتين بصورة شخصية لوضع حجر الأساس للمحطة النووية بالضبعة وحرص روسيا على امتلاك مصر تلك المحطة هو ترجمة واضحة للثقل الإقليمي والمكانة الدولية التي تحظى بها مصر في ظل الجمهورية الجديدة.