عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني بشأن غياب دور وزارة الثقافة في مواجهة العنف الأسرى وزواج القاصرات

عنف أسري - تعبيرية
عنف أسري - تعبيرية

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ عن حزب الحرية المصرى؛ بطلب احاطة عاجل للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب؛ موجه الى د. نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة بشأن  ضعف دور وزارة الثقافة فى نشر الوعى الثقافى، وغياب التنسيق مع باقى الوزارات، لتنمية الوعى الوطنى، لمواجهة التحديات التى تهدد الأمن القومى،  وتوعية المرأة بحقوقها للقضاء على ظاهرة العنف الأسرى، وزواج القاصرات، وختان الإناث، فضلا عن تنمية المواهب، وتشجيع الأطفال والشباب على القراءة.

لايفوتك||

 

txt

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تنظم لقاءات لتوعية الأسر

txt

ندوة بعنوان الأخطار الناتجة عن زواج القاصرات في الشيخ زويد بـ سيناء

وقالت النائبة أمل سلامة فى طلب الاحاطة  أن الثقافة تمثل أحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، ولكن للأسف الشديد، تراجع دور قصور الثقافة  بشكل كبير فى مناقشة وتغيير عدد من الموروثات الثقافية المنتشرة فى القرى، وبصفة خاصة قرى ونجوع الصعيد، وفى مقدمتها التصدى لظاهرة زواج القاصرات، وختان الإناث، والعنف ضد المرأة، فضلا عن حصول المرأة على حقوقها فى المواريث.


وأضافت أن قصور الثقافة المنتشرة فى جميع المحافظات يقع على عاتقها دور مهم فى توعية المواطنين للحفاظ على المكتسبات التى حققتها مشروعات "حياة كريمة" فى القرى والنجوع، التى أنفقت عليها الدولة مليارات الجنيهات، ولكن للأسف الشديد لم تقم قصور الثقافة بدورها.
وأشارت النائبة أمل سلامة الى أن قرية " الحلة"  التابعة لمركز قوص، محافظة قنا، واحدة من القرى التى قامت مبادرة " أمل مصر" بتطويرها وتنميتها تحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، حتى أصبحت قرية نموذجية، خالية من الأمية والأمراض المعدية، وصديقة للبيئة،  وبالتالى فهى تحتاج إلى "بيت للثقافة"، لتنمية وعى المواطنين، فى مواجهة العادات والتقاليد والموروثات القديمة، وحث الأطفال والشباب على القراءة، لمواجهة الأفكار الهدامة، وخصوصا فى ظل الغياب التام لدور قصر ثقافة " قوص" فى نشر الوعى بين المواطنين.

أمل سلامة حقوق الإنسان مجلس النواب نيفين الكيلاني زواج القاصرات ختان الإناث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

الحرارة صفر في هذه المناطق|الأرصاد: برد قارس وأمطار رعدية حتى هذا الموعد

بعد خروج المغرب|إعلامي شهير يفتح النار على فيتوريا واتحاد الكرة.. فما السبب

سعر الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

التراجع عن ضم أبو جبل .. مفاجأة في الحارس البديل للشناوي في الأهلي

ترشيحاتنا

بيان من السعودية والكويت في ختام زيارة الشيخ مشعل الأحمد للمملكة

مفاجأة بشأن تفاوض الأهلي مع فيتوريا قبل توليه تدريب المنتخب.. فيديو

تسجيل صوتي يكشف فرحة الفنان الروسي بحبس غادة والي.. فيديو

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

نجم الأهلي السابق: حسام حسن الأحق بتدريب المنتخب

التراجع عن ضم أبو جبل .. مفاجأة في الحارس البديل للشناوي في الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفضل أصحاب طول العمر.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

حالة نادرة.. ولادة أول تمساح أبيض في فلوريدا| كيف ذلك؟

6 فوائد لرقص السيدات لن تتخيليها

شاب يتفاجأ برسالة من والدته بعد وفاتها بالسرطان.. ماذا قالت؟

فيديو

باللغة العربية الفصحى.. نانسى عجرم تطرح أغنيتها الجديدة

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يرقصون بشكل هيستيري .. تعرف على السبب

مقطع فيديو لـ مطرب شهير يضرب زميله بالحذاء في بريطانيا.. شاهد

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ