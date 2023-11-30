ندوة بعنوان الأخطار الناتجة عن زواج القاصرات في الشيخ زويد بـ سيناء

نفذت وحدة السكان الفرعية بالشيخ زويد، شمال سيناء، اليوم، ندوة تحت عنوان الأخطار الناتجة عن زواج القاصرات لتوعية الشباب والفتيات بمخاطر زواج القاصرات على صحة الفتاة والمولود. ، بتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وارشادات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية.



وأشارت مديرة وحدة السكان الفرعية بالشيخ زويد، أسماء محمد، إلي ان زواج القاصرات ظاهرة منتشرة بمدينة الشيخ زويد، واضرارها كبيرة على الفتاة والطفل، ينتج عنها الكثير من المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية.

وقالت مديرة وحدة السكان الرئيسية بمحافظة شمال سيناء أماني أحمد حسن، أن الندوة جاءت ضمن خطة العمل التى وضعتها المحافظة لحل المشكلة السكانية .

التربية السليمة :

ولفت المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة خالد عبد الحليم، إلي ان الندوة ناقشت اسس التربية السليمة للأطفال، توعية الشباب بأضرار وخطورة الزواج المبكر على الفتيات و الأسرة و المجتمع.

وأضاف عبد الحليم، ان الندوة عقدت بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة الشيخ زويد تحت اشراف صالح أبو هولي رئيس المدينة، وحاضر فيها الشيخ ابراهيم محمود مفتش دعوة بالأوقاف، الدكتورة خلود اسليم طبيبة بالإدارة الصحية بالشيخ زويد في حضور مجموعة من الشباب من الجنسين.