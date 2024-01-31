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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت يكشف سبب تأخر انتقال عبد الله السعيد للزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن سبب عرقلة انتقال عبد الله السعيد إلى  الزمالك.

وقال خلال برنامجه: "قصة عبد الله السعيد عطلانة شوية جوة الزمالك بسبب خلافات وصلت إلى "تنشنة اللاعب مع مسئولي بيراميدز".. وسيف فاروق جعفر عاد من جديد مقابل سداد ٨ ملايين جنيه". 

وأعلن الإعلامي هاني حتحوت، وصول البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لأهلي جدة السعودي السابق إلى العاصمة المصرية القاهرة، لعقد جلسة مع إدارة الكرة بنادي الزمالك للاتفاق علي تفاصيل عقده قبل الإعلان الرسمي.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن الجلسة التي ستجمع بين إدارة الزمالك والمدرب البرتغالي، ستشهد حسم كافة التفاصيل علي أن يتم عقد مؤتمر صحفي لتقديمه يوم الجمعة المقبل.

ادارة الزمالك الاعلامي هاني حتحوت هاني حتحوت وسيف فاروق جعفر نادي الزمالك

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