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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مصنعين لتعبئة المواد الغذائية ببنها والقناطر

مصانع المواد الغذائية
مصانع المواد الغذائية

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة لتفقد مصنعين لتعبئة المواد الغذائية  بمدينتي بنها والقناطر الخيرية لتعبئة وتغليف السلع الغذائية كالسكر والأرز والدقيق والزيت، .

تفقد الهجان خطوط الإنتاج وأثنى المحافظ على جودة الإنتاج ووجود كميات كبيرة من السلع كمخزون يتم توزيعه بمدن ومراكز المحافظة المختلفة لسد احتياجات المواطنين .
واستمع المحافظ لشرح تفصيلي حول معدلات العمل والإنتاج داخل المصنع، وأشاد محافظ القليوبية بالمنتجات التي يقوم المصنع بتصنيعها، لافتا أن القليوبية دائما  تعمل على دعم السوق المحلي وتوفير صناعة محلية لتسهم في الارتقاء بالمستوى الصناعي .
 

والتقى محافظ القليوبية بعددٍ من العاملين بالمصنعين، للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للعاملين، كما تم تفقد خطوط ومراحل الإنتاج والأقسام المختلفة للتأكد من جودة المنتجات، مشددا على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والسلامة داخل المصنع لإنتاج منتجات غذائية على أعلى درجة من الجودة . 

القليوبية محافظ القليوبية بنها القناطر الخيرية منتجات غذائية

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