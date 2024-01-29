نائب رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات اليوم الثاني لملتقى كليات التربية النوعية

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب فعاليات اليوم الثاني لملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية " الذى تنظمه كلية التربية النوعية بالجامعة.

وقام نائب رئيس الجامعة بتفقد فعاليات الملتقى في مجال التربية الفنية، بمجالاته المتنوعة بمقر مركز رعاية الموهوبين بالجامعة.

وأشاد الدكتور تامر سمير بأعمال الطلاب الإبداعية، مؤكدا أن الجامعة حريصة على إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة قادرة علي التعامل مع المجتمع و متطلبات سوق العمل.

يذكر أن كلية التربية النوعية بجامعة بنها تنظم ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية ولمدة 5 أيام في الفترة من 28 يناير وحتى يوم الخميس الأول من شهر فبراير بمشاركة 350 طالب وطالبة يمثلون 10 جامعات مصرية.

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