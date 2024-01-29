انطلاق مبادرة "خليك إيجابي" لرفع القمامة من الشوارع بطوخ ..صور

دشن اللواء أحمد جميل رئيس مجلس مدينة طوخ مبادرة "خليك إيجابي وايدينا فى ايد بعض نخلى بلدنا أحسن".



تهدف المبادرة إلى مشاركة رجال وشباب وطلاب الجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية ورجال دين أبناء طوخ مع عمال مجلس مدينة طوخ لنظافة الشوارع والميادين والحفاظ على مدينة طوخ مدينة حضارية.

ووجه رئيس مدينة طوخ الدعوة للأهالى والشباب وطلاب مدينة طوخ بالمشاركة المجتمعية، اليوم الإثنين حيث شارك أكثر من 200 شاب من المتطوعين بالجمعيات الأهلية وطلاب المدارس والشباب والرياضة والتربية والتعليم.

وقال رئيس مدينة طوخ أن المبادرة تأتي في إطار الحرص علي نشر الجانب الإيجابي والصورة التي يجب أن تكون عليها المدينة في أقرب وقت، قائلا للشباب "كل ما تحلموا بيه هيتم تنفيذه ، موضحا أن هناك اتجاه لاستكمال مبادرة "خليك إيجابي" سيتم تنظيمها يوما في الأسبوع وسيتم تعميمها علي مستوى المركز.

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