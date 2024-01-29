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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط متهمين هاربين من 75 سنة أحكام غيابية في القليوبية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

القت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية القبض على صاحب محل وآخر مالك مصنع، هاربين من أحكام غيابية وصلت جملتها إلى 50 سنة للأول و25 سنة للثاني، وتم التحفظ على المتهمان، وتحررت المحاضر اللازمة ضدهما وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، اخطارا من اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تمكن مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على صاحب محل وآخر صاحب مصنع هاربين من تنفيذ أحكام غيابية ضدهما في محافظة القليوبية.


وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن المتهم الأول مالك محل أدوات كهربائية مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 50 سنة وكفالات مالية في 42 حكم مستأنف وجزئي بتهم تبديد وإستيلاء وإيصال أمانة.


وتبين أن المتهم الثانى مالك مصنع للكابلات الكهربائية مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 25 سنة وكفالات مالية في 52 حكما مستأنفا، وجزئى بتهم تبديد، وإيصال أمانة .


وتم التحفظ على المتهمين وتحرر محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق.

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