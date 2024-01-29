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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مبادرة "خليك إيجابي" لطلاب المدارس بطوخ.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المبادرة الطلابية ( طوخ نظيفة ) تحت شعار خليك إيجابي، والتي يقوم بها أكثر من 100 شاب وفتاة من طلاب المدارس بمدينة طوخ.

وتهدف المبادرة إلى نظافة الشوارع وحث الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بالتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء وكافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة، للمشاركة في أعمال النظافة والتجميل والتطوير والحفاظ على البيئة، والتي تشهدها المحافظة بمختلف القرى والمراكز وخلق بيئة نظيفة في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعميق قيم الولاء والانتماء لدى الشباب .

والتقى الهجان بشباب المبادرة وتحدث إليهم مقدما الشكر لهم على جهودهم ووطنيتهم وإحساسهم بالمسئولية وحرصهم على الوقوف بجانب بلدهم لظهورها بالشكل الحضاري اللائق مطالبا الشباب بضرورة الاشتراك والاهتمام بتلك المبادرات وحث المواطنين على أن يكونوا أفراداً إيجابيين، من خلال نشر ثقافة عدم إلقاء القمامة بالشوارع والاهتمام بالمظهر الحضاري لها.

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القليوبية الكيانات الشبابية المشاركة المجتمعية النظافة والتجميل رؤساء المراكز والأحياء مؤسسات المجتمع المدني

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