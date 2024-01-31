رسالة عاجلة من قيادي في ميليشيا الحوثي إلى الولايات المتحدة وبريطانيا

قال القيادي في ميليشيات أنصار الله الحوثيين محمد البخيتي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وبريطانيا تتكتمان على خسائرهما الحقيقية.

وأضاف القيادي في ميليشيات أنصار الله الحوثيين في تصريحات صحفية، أن تورط الولايات المتحدة وبريطانيا في العدوان على قطاع غزة واستهداف مواقع حوثية في اليمن، وسع رقعة أهداف الضربات الحوثية.

وأشار البخيتي إلى أن صمود الشعب الفلسطيني وتدخل الحوثيين منع الاحتلال الإسرائيلي من تحقيق أهدافه في غزة، لافتا إلى أن تدخل المقاومة في اليمن والعراق ولبنان أسقط المخطط الأمريكي في المنطقة.

ونص القيادي في مليشيات الحوثي الدول الأوروبية بعدم التورط إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، لكي لا تكون هدفا للصواريخ الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأعلنت ميليشيات الحوثي في اليمن، اليوم الأربعاء، أنها أطلقت عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية يو إس إس جريفلي في البحر الأحمر.

وأكدت مليشيات الحوثي في بيان لها عبر قناتها الرسمي عبر تليجرام، أن كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان علينا ضمن بنك الأهداف المستهدفة، وسوف يتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن نفسنا وعن الشعب الفلسطيني.

كما أكد الحوثيون على الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانىء الإسرائيلية حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار.