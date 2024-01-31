بيان عاجل.. ميليشيات الحوثي تعلن استهداف المدمرة الأمريكية جريفلي في البحر الأحمر

أعلنت مليشيات الحوثي في اليمن، اليوم الأربعاء، أنها أطلقت عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية يو إس إس جريفلي في البحر الأحمر.

وأكدت مليشيات الحوثي في بيان لها عبر قناتها الرسمي عبر تليجرام، أن كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان علينا ضمن بنك الأهداف المستهدفة، وسوف يتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن نفسنا وعن الشعب الفلسطيني.

كما أكد الحوثيون على الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانىء الإسرائيلية حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار.