ستبدأ 17 فبراير.. الاتحاد الأوروبي يعلن تشكيل قوة بحرية لأمن البحر الأحمر

أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد يسعى لبدء عمل القوة الأوروبية لحفظ الأمن في البحر الأحمر في 17 فبراير القادم.

وقال بوريل إن مهمة القوة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي ستكون حماية السفن فقط، ولن تكون جزء من هجمات ضد الحوثيين في اليمن.

ويأتي ذلك للمشاركة في القوة البحرية المشتركة التي أسستها الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على الملاحية في البحر الأحمر ضد الهجمات الحوثية كما تدعي.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن إنشاء عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيرة شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن الأمريكي جون كيربي، إن القوة البحرية المشتركة هي مبادرة أمنية متعددة الجنسيات ستقوم بالدفاع عن السفن في البحر الأحمر.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن الأمريكي في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن الانضمام إلي القوة البحرية المشتركة هو عمل طوعي، وكل دولة تحدد مستوى مشاركتها.