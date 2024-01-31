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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صابرين تكشف سبب موافقتها على مسلسل مسار إجباري

صابرين
صابرين

كشفت الفنانة صابرين عن سر موافقتها على المشاركة فى مسلسل مسار إجبارى والذى من المقرر أن يعرض فى شهر رمضان القادم.

وقالت صابرين لصدى البلد : القضية التى يطرح العمل هى كلمة السر فى موافقتى على المشاركة، حيث يقدم العمل قضية إجتماعية مهمة من خلال عائلتين هما عصام عمر وأحمد داش، ونرى العلاقات الأسرية داخل كل من العائلتين، والصعوبات التى يتعرضان لها خاصة من قسوة الأب، وجذبنى فكرة الأم التى أقدمها فى العمل، وهى شخصية مليئة بالمشاعر والأحاسيس بجانب خفة الدم، فضلا عن أننى سعيدة بالتعاون مع مجموعة من الشباب الذين يمتلكون موهبة كبيرة، ولديهم تجارب ناجحة سابقا.

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صابرين

أكدت النجمة صابرين أنها تبدأ تصوير أول مشاهدها في مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة، غداً الثلاثاء لتلتحق بأسرة العمل الذى انطلق تصوير أول مشاهده اليوم الإثنين، لافتة أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات وذلك في إطار اجتماعى مشوق.

وأشارت صابرين في تصريحات صحفية – اليوم الاثنين - إلى أنها متحمسة جداً للعمل باعتباره أول انتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكذلك العمل مع المخرجة نادين خان الذى تأجل تعاونها معها، وأيضاً المنتجة دينا كريم التي تعتبرها من المنتجين المحترمين في المهنة، موضحة أنها أحبت التجربة القائمة على الشباب لأنها تريد العمل مع أجيال مختلفة، مع وجود دراما اجتماعية أسرية بها ضحك وشجن ورومانسية في نفس الوقت.

الفنانة صابرين المخرجة نادين خان صابرين مسلسل مسار اجباري مسار إجباري أعمال صابرين

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