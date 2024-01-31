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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطولة محمد رمضان.. انطلاق تصوير فيلم أسد الأسود فى فبراير

محمد رمضان
محمد رمضان

قرر المخرج محمد دياب انطلاق تصوير فيلم "أسد الأسود" الذى يقوم ببطولته محمد رمضان فى فبراير المقبل وذلك بعد الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالعمل.

وقد كشف الفنان محمد رمضان تفاصيل فيلمه الجديد “أسد الأسود” والذى يقوم بتصويره قريبا مع المخرج والمؤلف محمد دياب.

وقال محمد رمضان خلال تواجده فى السعودية لتقديمه حفله فى الرياض : "أحضر لفيلم "أسد أسود" ونصور 60 % منه في المملكة العربية السعودية و 40%  في مصر، وهو تأليف وإخراج محمد دياب والذى كان آخر مشروع له قبل "أسد أسود" مسلسل إنتاج مارفل وأيضا هو أول مصرى تنتج له مارفل وأول مصري يكون فى لجنة تحكيم مهرجان أوسكار".

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محمد رمضان 

وطرحت الشركة المنتجة بوستر فيلم «أسد أسود» بطولة الفنان محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد دياب، والمقرر تصويره بعد شهر رمضان 2024، استعدادًا لطرحه خلال هذا العام.

ظهر محمد رمضان على البوستر الخاص بالفيلم وهو يرتدي ملابس تاريخية ويبدو أن العمل يدور في إطار زمني قديم، وانضم مؤخرًا لبطولة العمل النجم ماجد الكدواني وخالد الصاوي وشريف سلامة ورزان جمال وعلي قاسم.

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