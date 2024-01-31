بطولة نيللي كريم.. توني ماهر يكشف عن أول صورة من كواليس مسلسل فراولة

نشر تونى ماهر اول صورة من كواليس مسلسل فراولة الذى تقوم ببطولته نيللى كريم ومن المقرر أن ينافس فى رمضان القادم.

تونى ماهر

وظهر تونى ماهر فى الصورة مع نيللى كريم وعلق قائلا : مسلسل " فراولة " رمضان ٢٠٢٤ .. النجمة نيللي كريم.. إخراج : ا/ محمد علي.. وتأليف : ا/ محمد سليمان عبد المالك.. وانتاج : ا/ احمد دسوقى .. الحمد والشكر لله.

تونى ماهر

تعاقدت المنتجة رشا الظنحاني، مع الفنان محمود الليثي والفنانة نور قدري والفنان توني ماهر علي فيلم "عنب" والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المنتجة رشا الظنحاني، أنها سعيدة بهذا العمل ويعتبر العمل الأول الذي يجمع جميع نجوم برنامج "SNLبالعربي" وسيكون مفاجأة للجمهور وسيتم إعلان مفاجآت خلال الفترة المقبلة.

فيلم عنب، بطولة بيومي فؤاد، ايتن عامر، اسلام ابراهيم، محمود الليثي، توني ماهر، نور قدري وجاري إمضاء عدد آخر من نجوم الفن، إخراج أحمد نور، إنتاج الرشا برودكشن، والفيلم قصة امين جمال وتأليف أحمد سالم ويوسف سالم ومستشار إعلامي للفيلم يارا أحمد.

رزق الفنان توني ماهر بمولود ونشر صورته عبر وسائل التواصل الإجتماعي وكتب:"وَقَالَ اللهُ: «لِيَكُنْ نُورٌ»، فَكَانَ نُورٌ ، نور توني ماهر وصلت بالسلامة.

وكان الفنان توني ماهرأعلن أنه سعيد بالتعاون مع المؤلف حسن يوسف من خلال فيلم سر عودة طاقية الإخفا.

وأضاف توني أن فيلم سر عودة طاقية الإخفاء بعيد تماما عن أحداث فيلم عبد المنعم إبراهيم الشهير، مؤكدا على أن فكرة الفيلم تصلح لتناولها في أزمنة مختلفة فالجميع يتمنى الحصول على هذه الطاقية، ولكن السؤال كيف يستخدمها؟، وهذا ما نرصده خلال أحداث الفيلم.