منذ عام 2013.. رحلة فيلم أهل الكهف من الأزمات حتى خروجه إلى النور

فور طرح الافيشات الخاصة بفيلم "أهل الكهف" أشعل السوشيال ميديا خاصة أن الفيلم أثار حالة من الجدل الواسع منذ عدة سنوات خاصة أن الفيلم تعرض لعديد من الأزمات أثناء التصوير وهو ما نرصده فى التقرير التالى الذى يحتوى على كافة تفاصيل العمل.

قصة فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من 4 فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلوا في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة آخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

أبطال أهل الكهف

الفيلم من بطولة؛ خالد النبوي، محمود حميدة، غادة عادل، ومحمد ممدوح، محمد فراج، وبيومي فؤاد وفتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

افيشات فيلم أهل الكهف

وقد طرح القائمون على فيلم "أهل الكهف" البوسترات الرسمية الفردية لنجوم الفيلم، المقرر عرضه خلال موسم صيف 2024، وذلك بعد الانتهاء من تصويره في شهر أغسطس 2023، ليتصدر كل نجم بوستر خاص به، بدءا من خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة.

أزمة فيلم أهل الكهف

تعرض فيلم "أهل الكهف" إلى أزمة أثناء تصوير الفيلم حيث كان من إنتاج وليد منصور الا الفيلم تعرض الى أزمة كادت أن تتسبب فى عدم خروجه إلى النور حتى تم انتقال تصوير العمل إلى منتج آخر.

فيلم "أهل الكهف" بدأ تصويره في ديسمبر 2020، قبل توقفه بسبب مشاكل إنتاجية، إلى جانب النزاع القضائي الذي اشتعل بين المنتج محمد الرشيدي، وشريكه المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، قبل تنازل الأول عن القضايا التي أقامها ضد شريكه السابق، مقابل حصوله على حقوق إنتاج الفيلم.

وكان المؤلف أيمن بهجت قمر قد أعلن انتهاء تصوير فيلم "أهل الكهف" فى أغسطس 2023، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام" من كواليس كتابة العمل.

وعلق على الفيديو: "في نوفمبر 2018 سلمت أول نسخه من فيلم أهل الكهف اللي كتبتها في أمستردام، ولحد امبارح 28 أغسطس 2023، سلمت تعديلات آخر مشهدين انتهى تصويرهم دلوقتي وانتهى معاهم أخيرا تصوير أكبر فيلم كتبته في حياتي ".

فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف