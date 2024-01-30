عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على صلة القرابة بين كريم عبد العزيز وسميرة محسن

سميرة محسن
سميرة محسن

كشفت الفنانة سميرة محسن عن صلة قرابتها بالفنان كريم عبد العزيز، مؤكدة أن كل ما يتردد بشأن أنها خالته غير صحيح. 

وقالت سميرة محسن، فى برنامج “تفاصيل” للإعلامية نهال طايل: “لست خالة كريم عبد العزيز، وصلة قرابتنا الوحيدة أن والده المخرج محمد عبد العزيز متزوج من شقيقتى، وهناك ترابط عائلى على مدى 25 عاما”. 

تعليق ناري من نبيل الحلفاوى بعد خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا

حلقوا شعرهم على الهواء.. خالد سليم يتضامن مع والدته.. وشريف مدكور يدعم مرضى السرطان.. وأسما شريف منير تثير الجدل

بعد وفاة ابنه.. عادل الفار يندم على هذا القرار

إيرادات الأفلام .. منى زكى تهدد نور النبوى.. محمد إمام نمبر 4

من جانب آخر، كشفت الفنانة سميرة محسن، عن أسباب اعتزالها الفن، قائلة: "ساعات التصوير في اللوكيشن تصل لـ 18 ساعة، ووقتها الممثل لا يستطيع أن يبدع، ويقدم دورا جيدا وهو مرهق".

وتابعت: "أحيانا يعرض على الممثل 5 حلقات من أصل 30 حلقة بالمسلسل، ووقتها لا يعرف الفنان البداية من النهاية، وبعدها أخذت خطوة الاعتزال لكي أتفرغ لتدريس الطلاب في المعهد العالي للفنون المسرحية".

وأشارت إلى أن اعتزال النجوم الكبار في وقت معين أمر مفروغ منه، فالنجم لا بد أن يعتزل في فترة يحددها بنفسه لكي لا يجد أنه غير مرغوب فيه، فضلا عن عدم عرض أعمال فنية عليه.

واستكملت سميرة محسن، حديثها، بأنها أخذت من الفن ما تستحقه على مستوى المسرح والسينما والسينما ومجال الإنتاج والتأليف وأيضا التدريس، فالفنان كلما زاد عمره رخص سعره.

سميرة محسن 

واختتمت سميرة محسن حديثها قائلة: "الفنان كل ما بيكبر سعره بيرخص وأستاذ الجامعة في أي معهد أو شيء من الثقافة كل ما بيكبر بيغلى، ونجوم هوليوود بيختلفوا عن فنانين مصر.. عندنا اللي بيكبر بيضربوه بالرصاص زي الحصان يعني ملوش فايدة".

يذكر أن برنامج “تفاصيل” يذاع الأحد واللثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية. 

الفنان كريم عبد العزيز الفنانة سميرة محسن المخرج محمد عبد العزيز سميرة محسن كريم عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

موضوعات متعلقة

بعد وفاة ابنه.. عادل الفار يندم على هذا القرار

محمد سليمان يكشف عن تفاصيل التعاون مع كريم عبد العزيز فى الحشاشين

رمضان 2024.. ريهام حجاج بشكل جديد فى مسلسل صدفة

سميرة محسن عن سبب اعتزالها: الفنان اللي بيكبر بيضربوه بالرصاص

"المتحدة" تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

كلاكيت تانى مرة.. آسر ياسين يتعاون مع هانى خليفة فى الساعة 5

تعليق ناري من نبيل الحلفاوى بعد خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

جريمة الزاوية الحمراء.. شقيقان ونجل عمهما شرعوا في التخلص من مريض كبد

قرار هام من نيابة النقض بشأن إعدام قتلة شهيدة الشرف بالمنصورة

أزمة البحر الأحمر تؤخر وصول السفن 15 يوما إلى ميناء برشلونة

البنات طارت في الهواء.. تفاصيل مروعة بحادث مصر الجديدة

بدافع السرقة.. عامل ينهي حياة آخر داخل شقته ويهرب لبلدته بالمنيا

دعاء الرياح .. 20 كلمة تحفظك من شرها وتفتح لك أبواب الخيرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوري بكر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

رجعت وش ريهام سعيد.. بلوجر عربية تثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

حكم بحبسها 3 سنوات .. صور وضعت نسرين طافش في مأزق.. شاهد

عودة فيروس الزومبي.. تحذير عاجل وأعراضه صادمة

فيديو

محمد عادل إمام: لم نمنع والدي من الظهور والناس بتزوره فى البيت|فيديو

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ