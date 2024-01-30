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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سميرة محسن: مفيش حاجة اسمها نمبر وان.. وعادل إمام أعطى الفن كثيرا

عادل إمام
عادل إمام

قالت الفنانة سميرة محسن، إنه لا يوجد لقب اسمه "نمبر وان" في الوسط الفني، متسائلة :"هل ربنا خلقنا نمبر وان ونمبر 2".

وتابعت سميرة محسن، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"مفيش حاجة اسمها نمبر وان في الدنيا.. طيب ليه مفيش نمبر 2 أو نمبر 5، كل واحد يقول اللي على مزاجه والإجتهاد أن كل الموجودين في البشر نمبر وان على كل مستواياتهم".

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سميرة محسن 

وأضافت سميرة :"أولادي رفضوا دخول الوسط الفني وجينات الثقافة والقراءة وسماع الموسيقى نقلت لهم، لأن العمل في مجال الفن معاناة ويقابل الشخص عدة صعوبات وليس به إستقراراً فضلا عن غياب الفنان عن أهله لفترة معينة تصل لشهور وتصوير عدد ساعات كثيرة ".

واختتمت سميرة محسن حديثها حول اعتزال الزعيم عادل إمام، موضحة إن اعتزاله رجع إلى الوقت الذي شعره فيه بأنه لابد أن يعتزل في ذلك التوقيت، فهو أعطى الفن كثيرا، معقبة :"لما الفنان يقرر يعتزل احترم ده.. بدل ما يقولوله شكرا أقعد في البيت.. والفن مجال قاسي ومهم".

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

اعتزال الزعيم عادل إمام الزعيم عادل امام الفنانة سميرة محسن سميرة محسن عادل إمام

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