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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ رؤية الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في غزة

محمد المنزلاوى وكيل
محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بالقضايا المهمة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفي الذى تلقاه من سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".

 

وطالب من المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة بالاسراع فى تنفيذ رؤية الرئيس السيسى والأمين العام للأمم المتحدة للوقف الفورى للاعتداءات التى تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلى فى قطاع غزة.
 

وأكد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم أهمية استعراض الرئيس السيسى مع الأمين العام للأمم المتحدة لمجمل الأوضاع في الشرق الأوسط وخطورة توسع دائرة الصراع الجاري واستعراض الجهود المصرية والإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بكميات كبيرة وفي أسرع وقت إضافة إلى تناول الدور المحوري الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة في تقديم الدعم والإغاثة لأهالي القطاع، لاسيما من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تم تأكيد أهمية مواصلة تمويلها لتتمكن من أداء دورها الإنساني.


واعتبر  المنزلاوى شكر وتقدير الأمين العام للأمم المتحدة لمصر على دورها الجوهري في العمل على التهدئة وتقديم الدعم الإنساني لأهالي غزة وتأكيده على حرصه على استمرار التنسيق والتشاور والعمل المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبيل استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة بمثابة دليل قاطع على أن مصر بقيادة الرئيس السيسى تعطى أكبر اهتمام للقضية الفلسطينية ،مؤكداً أن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بأن مصر لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الشعب الفلسطيني الشقيق فى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية. 

محمد المنزلاوي مجلس الشيوخ السيسي الأمم المتحدة

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