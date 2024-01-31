شباك التذاكر السعودي.. «أبو نسب» يحتفظ بتواجده.. ودخول التجربة المكسيكية

احتفظ فيلم “ أبو نسب ” بطولة الفنان محمد عادل إمام بتواجده في قائمة الأعمال الأكثر تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي.

واحتل فيلم “أبو نسب” المركز الثالث في القائمة التي تضم الأعمال المصرية والعربية الأكثر تحقيقا للإيرادات هذا الأسبوع في السينمات السعودية.

بينما تواجد في القائمة أيضا فيلما “التجربة المكسيكية” الذي جاء في المركز الثامن، وفيلم “أنا وابن خالتي” الذي احتل المركز العاشر والأخير.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز. ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذى يقع فى حب داليا (ياسمين صبرى)، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المجرم (ماجد الكدوانى) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصابة حماه وعصابة أخرى.