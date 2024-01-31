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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية العمل بأسوان: تدريب 20 شابا على مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية

أنشطة مديرية العمل
أنشطة مديرية العمل بأسوان

أعلن فوزى صابر، مدير عام مديرية العمل بأسوان، تنفيذ البرنامج التدريبى الثانى بمركز التدريب المهنى بالمحمودية بإجمالى 20 متدربا، وذلك ضمن حزمة من البرامج التدريبية الهادفة لتأهيل الشباب لسوق العمل حيث تم تنظيم ورشة مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية ، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، وتم الانتهاء من البرنامج الأول لـ ٢٠ متدربا تم إلحاقهم بالعمل بمحطات الطاقة الشمسية بفارس .

ويأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " مهنتك مستقبلك " للإهتمام بالشباب من الجنسين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل الحر ، ووفقاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

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البرامج التدريبية

وأشار فوزى صابر إلى أنه يتم التدريب النظرى والعملى على كيفية توليد الطاقة الكهربية  من الطاقة الشمسية النظيفة ، وتركيب وصيانة الألواح الشمسية ، كما يتم تدريبهم على المهارات الحياتية وإدارة المشروعات ، وبإنتهاء البرنامج يتم تنفيذ زيارات عملية لمحطات الطاقة الشمسية لتطبيق المعايشة وتطبيق ما تم تعلمه على أرض الواقع  بتلك المحطات .

فيما أعرب شباب المتدربين عن سعادتهم بإلتحاقهم ضمن هذه البرامج المجانية  المتميزة ، مقدمين خالص شكرهم لوزير العمل ومحافظ أسوان ، وأيضاً القائمين على العملية التدريبية سواء من المديرية أو المحافظة أو برنامج الأغذية العالمى ، وهو الذى يعتبر حافز قوى لهم لحصد ثمار هذا التدريب ، حتى يصبحوا مؤهلين لسوق العمل ومن خلال تقدم مستواهم المهارى بهذه المهنة ورغبتهم فى العمل بهذا المجال بعد إجتياز البرنامج التدريبى .

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