الأوقاف: افتتاح 17 مسجدا الجمعة.. بالأسماء

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 17 مسجدا بعد غد الجمعة، منها ( 14 ) مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 535 ) مسجدا منها ( 415 ) مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و ( 120 ) مسجدا صيانة وتطويرا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 2 / 2 / 2024 م عدد ( 11557 ) مسجدا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارا و (906) مليون جنيه.

أولا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

1. مسجد الصفا - عزبة الهوانم – كفر الدنوهيا – الزقازيق

2. مسجد باسم – قنتير – فاقوس

3. مسجد الشيخ سليمان العزازي – العزيزية – منشأة رضوان – أبو كبير

4. مسجد القديم – الرياض – أبو كبير

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

5. مسجد السلام – قرية الحديقة - مركزطما

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

6. مسجد الأنوار المحمدية – قرية طحا بوش – مركز ناصر

7. مسجد السلام – قرية بليفيا– مركز بني سويف

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

8. مسجد النور – أولاد الشيخ -مغاغة

9. مسجد عثمان بن عفان – منشية الدهب

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

10. مسجد نور الإسلام – باجة الشيخ – العياط

11. مسجد طرخان - الصف

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

12. مسجد الحاجة رزقة – عرب بني هلال - القوصية

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

13. مسجد بدر المنشية الجديدة – مركز الدلنجات

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

14. مسجد سلام – قرية سلام – تيدا– سيدي سالم

ثانيا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف السويس

م المسجد وعنوانه

1. مسجد عمر بن عبد العزيز - العمدة – حي الجناين

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

2. مسجد الخير – منطقة صلاح الدين – حجازة قبلي - قوص

مديرية أوقاف مطروح

م المسجد وعنوانه

3. مسجد الفردوس أبو بكر الصديق - سيوة