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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: افتتاح 17 مسجدا الجمعة.. بالأسماء

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 17 مسجدا بعد غد الجمعة، منها ( 14 ) مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 535 ) مسجدا منها ( 415 ) مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و ( 120 ) مسجدا صيانة وتطويرا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 2 / 2 / 2024 م عدد ( 11557 ) مسجدا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارا و (906) مليون جنيه.
أولا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
1. مسجد الصفا -  عزبة الهوانم – كفر الدنوهيا – الزقازيق
2. مسجد باسم –  قنتير – فاقوس 
3. مسجد الشيخ سليمان العزازي – العزيزية – منشأة رضوان – أبو كبير 
4. مسجد القديم – الرياض – أبو كبير  
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
5. مسجد السلام – قرية الحديقة -  مركزطما

مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
6. مسجد الأنوار المحمدية – قرية طحا بوش – مركز ناصر 
7. مسجد السلام – قرية بليفيا– مركز بني سويف
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
8. مسجد النور – أولاد الشيخ -مغاغة
9. مسجد عثمان بن عفان – منشية الدهب 
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
10. مسجد نور الإسلام – باجة الشيخ – العياط 
11. مسجد طرخان - الصف
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
12. مسجد الحاجة رزقة – عرب بني هلال - القوصية
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
13. مسجد بدر المنشية الجديدة – مركز الدلنجات
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
14. مسجد سلام – قرية سلام – تيدا– سيدي سالم
ثانيا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف السويس
م المسجد وعنوانه
1. مسجد عمر بن عبد العزيز  - العمدة – حي الجناين
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
2. مسجد الخير – منطقة صلاح الدين – حجازة قبلي - قوص
مديرية أوقاف مطروح
م المسجد وعنوانه
3. مسجد الفردوس أبو بكر الصديق - سيوة

الأوقاف إفتتاح المساجد الجديدة وزارة الأوقاف

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