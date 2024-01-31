بشكل نهائي.. صفقة جديدة بالزمالك قادمة من بيراميدز

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن انضمام صفقة جديدة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “الزمالك يضم سيف فاروق جعفر بشكل نهائي من بيراميدز”.

ويقترب عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، من الانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأتم السعيد اتفاقه مع إدارة الزمالك، ويعمل حاليًا على حسم الأمور مع بيراميدز، حسبما أكدت تقارير صحفية.

ورغم أن بيراميدز لم يصدر بيانًا رسميًا بشأن اقتراب انتقال السعيد، إلا أن مصادر داخل النادي أكدت أن اللاعب يرفض تجديد عقده معهم، وعرض التنازل عن مستحقاته لصالح الانتقال الي الزمالك.