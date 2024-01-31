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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير المخابرات الأمريكية يكشف مفتاح أمن إسرائيل في الشرق الأوسط

مدير السي آي إيه
مدير السي آي إيه

كتب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، مقالة في مجلة “فورن أفيرز” الأمريكية تحدث فيه عن رؤيته حول أمن الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف مدير “سي آي إيه”، عن أن مفتاح أمن إسرائيل للأراضي العربية هو التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، وكبح الحوثيين، وتأمين جانب روسيا.

وذكر إنه عمل لأربعة عقود حول الشرق الأوسط، ونادرا ما رأى إسرائيل بمثل هذا الانفجار الذي لا تؤمن عواقبه.

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية، إن الحرب الدائرة في غزة  بمثابة تذكير مؤلم بتعقيد الخيارات التي لا يزال الشرق الأوسط يفرضها على الولايات المتحدة.

وأكد أن تجدد الأمل في سلام دائم يضمن أمن إسرائيل، وكذلك إقامة دولة فلسطينية، والاستفادة من الفرص التاريخية  أمور يصعب تخيل احتمالاتها وسط الأزمة الحالية، لكن من الصعب تخيل الخروج من الأزمة دون متابعتها بجدية.

وأضاف "الولايات المتحدة ليست مسؤولة حصرياً عن حل أي من المشاكل الشائكة في الشرق الأوسط، ولكن لا يمكن إدارة أي منها، ناهيك عن حلها، من دون قيادة أمريكية نشطة، إن مفتاح أمن إسرائيل والمنطقة هو التعامل مع إيران حول برنامجها النووي وكبح الحوثيين".

 

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