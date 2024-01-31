مسئول أمريكي يطالب العراق بتقديم معلومات حول منفذي الهجوم على الأردن

قال مسئول بوزارة الخزانة الأميركية ان واشنطن تتوقع من حكومة ‎العراق تقديم أي معلومات عن عمليات الجماعات المسلحة المدعومة من إيران بعد مقتل جنود أميركيين، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وقامت جماعات مسلحة بإطلاق مسيرات على قاعدة أمريكية في الأردن وهو ما تسبب فى مقتل ٣ أفراد أمريكيين من الجيش وإصابة العشرات.

ياتي ذلك فيما قالت صحيفة هآرتس العبرية أن إيران خلقت شبكة توازن منسوجة جيدا مع دول عربية قبل اندلاع الحـ.ـرب الحالية في غزة وتداعياتها الإقليمية.

وذكرت الصحيفة أن ذلك ترك الولايات المتحدة تائهة الآن في حـ.ـرب لا تستطيع تصعيدها لتكون ضد إيران، لكن فقط ضد جماعات تدعمها طهران، هذا علاوة على قوة طهران نفسها ما يعني أن أمريكا ستواجه حربا أشد من العراق إذا تدخلت.