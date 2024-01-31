الجيش الصهيوني يقلص عدد قواته المتمركزة قرب الحدود اللبنانية



كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الجيش الإسرائيلي قرر تقليص قواته المتمركزة في المناطق المجاورة للحدود اللبنانية.

ذكرت يديعوت أحرونوت ان فرق أمنية عادية ستتولى عملية الاستجابة للحوادث الأمنية في المناطق المجاورة للحدود مع لبنان.



وصباح اليوم، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية ان جرى رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه منطقة المنارة بالجليل الأعلى.

وأفادت القناة أن ذلك حدث دون وقوع إصابات أو قتلى مع بعض الأضرار المادية.

ولفتت قناة 12 العبرية ان مدفعية الجيش وردا على ذلك قامت بقصف مناطق لبنانية بعد سقوط 3 صواريخ على الرميم والمنارة بالجليل الأعلى.

يأتي ذلك فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسحب اللواء الخامس من قطاع غزة في إطار تقليص عدد القوات.

