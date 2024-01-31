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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. تصريحات هامة لمحافظ البنك المركزي بشأن عقوبات الخزانة الأمريكية

ارشيفي
ارشيفي

 
نفي محافظ البنك المركزي علي العلاق  صدور قرارات من الخزانة الأمريكية بمعاقبة عدد من المصارف العراقية باستثناء مصرف الهدى ورئيس مجلس إدارته.

وأشار المسؤول العراقي لوكالة الأنباء الرسمية الي أن البنك منع عدداً من المصارف والشركات من الحصول على الدولار لعدم الالتزام بالمتطلبات .

وقال أيضا :  بإمكان المصارف تصحيح أوضاعها والتزاماتها المطلوبة للدخول في تعاملاتها الخارجية.

ولفت الي ان المنصة الإلكترونية سينتهي العمل بها خلال العام الجاري، وأن  البنك المركزي لديه مراجعات مستمرة والمصارف التي تطبق المعايير يتم السماح لها بالحصول على الدولار .

وبين أن  البنك المركزي وصل إلى مراحل نهائية في إطار تنظيم التحويلات الخارجية للمصارف، مضيفا "المصارف التي تصدر بحقها قرارات تمنع فقط من حصولها على الدولار ويمكن لها أن تمارس نشاطاتها الاعتيادية.

وأتم" الخزانة الأمريكية تشيد بأعمام البنك المركزي للمصارف الذي تضمن شروط ومعايير التحويل الخارجي وفتح حسابات لدى المصارف الخارجية المعتمدة دولياً

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