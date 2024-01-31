المقاولون العرب يضم نجمي الإسماعيلي والهلال الليبي |تفاصيل

أنهى نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح إجراءات ضم محمود الشبراوي قادما من نادي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لمدة موسمين ونصف الموسم وانتظم في معسكر الفريق بالإسماعيلية والممتد حتى الأربعاء المقبل.

وحصل النادي على توقيع أحمد عبد العزيز مودي لاعب الهلال الليبي في صفقة انتقال حر أيضا حيث وقع على عقود انتقاله للمقاولون لمدة موسم ونصف لينتظم في تدريبات الفريق.