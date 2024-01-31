عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسهم الصينية تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات

صدى البلد

انخفضت الأسهم الصينية إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، بينما حطمت الأسهم الأسترالية أرقاماً قياسية على الإطلاق الأربعاء 31 يناير.

 

ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 1.06% وأغلق عند 7680.7، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 7632.8 الذي سجله في 13 أغسطس 2021.

الذهب يتجه لخسارة شهرية وسط ترقب لقرار الفدرالي الأمريكي

2.1 مليار ريال عماني حجم الزيادة في إجمالي السيولة المحلية بالسلطنة

ويأتي ذلك بعد أن كان معدل التضخم في الربع الرابع في البلاد أقل من المتوقع عند 4.1%، وهو أدنى مستوى له منذ الربع المنتهي في ديسمبر 2021.

 

وانخفض مؤشر CSI 300 الصيني إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، حيث انخفض بنسبة 0.91% ليغلق عند 3215.35 بعد انكماش نشاط التصنيع في الصين للشهر الرابع على التوالي في يناير، مع مؤشر مشتريات التصنيع الرسمي عند 49.2. وانخفض مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ بنسبة 1.78%.

التضخم انكماش هونغ كونغ ديسمبر 2021 معدل التضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر كالصاعقة.. إعلان هام من مرتضى منصور

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

ترشيحاتنا

بحث إدخال المساعدات لغزة.. مصر تطالب أمريكا وحلفاءها بالعدول عن وقف تمويل الأونروا

أمطار غزيرة ورعدية.. تحذير عاجل من هيئة الأرصاد لسكان هذه المحافظات

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبوالعينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا وبعيدا عن قرض صندوق النقد

تفاصيل تعدّي شخص على طبيب بالضرب داخل مستشفى بمدينة نصر

لم تكن رؤية منامية.. حديث عن الإسراء والمعراج والأدعية المُفضلة

كيفية استخراج شهادة وفاة كمبيوتر أول مرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. نوال الزغبي تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام |شاهد

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

فستان مجسم.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

حسن أبو الروس بعد نجاح "حالة خاصة": محدش بخل أنه يطلع أفضل ما عنده

فيديو

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

عمرها 90 ألف عام.. العثور على أقدم آثار للأقدام البشرية بهذا الشاطئ| فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ