الأسهم الصينية تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات

انخفضت الأسهم الصينية إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، بينما حطمت الأسهم الأسترالية أرقاماً قياسية على الإطلاق الأربعاء 31 يناير.

ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 1.06% وأغلق عند 7680.7، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 7632.8 الذي سجله في 13 أغسطس 2021.

ويأتي ذلك بعد أن كان معدل التضخم في الربع الرابع في البلاد أقل من المتوقع عند 4.1%، وهو أدنى مستوى له منذ الربع المنتهي في ديسمبر 2021.

وانخفض مؤشر CSI 300 الصيني إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، حيث انخفض بنسبة 0.91% ليغلق عند 3215.35 بعد انكماش نشاط التصنيع في الصين للشهر الرابع على التوالي في يناير، مع مؤشر مشتريات التصنيع الرسمي عند 49.2. وانخفض مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ بنسبة 1.78%.