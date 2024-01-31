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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات الجديدة

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

عقد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، اجتماعا لمتابعة موقف بعض المشروعات التي تنفذها الهيئة العامة لتنمية الصعيد على أرض المحافظة. 

وحضور الاجتماع الددكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ،  محمد بكري رئيس مركز الفشن،  ناصر سيف رئيس مركز اهناسيا ،  حمادة راضي رئيس مركز الواسطى ، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ،  لمياء العربي مدير المجالس واللجان بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ مع التنفيذيين المعنيين ، مستجدات الوضع فيما يتعلق بالمشروعات الجاري تنفيذها ببعض قري مراكز المحافظة عن طريق تنمية الصعيد ، والتي تشمل مجمع دلهانس للصناعات الحرفية  ، مجمع الحرف اليدوية  باهناسيا ، ومركز تنمية المهارات بمركز الواسطى، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية في كافة المجالات والقطاعات بالمحافظة.

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وأشار نائب المحافظ إلى توجيهات المحافظ د. محمد هاني غنيم، بتوفير كافة التيسيرات لتسريع وتيرة العمل بتلك المشروعات والانتهاء منها ، وتذليل أي معوقات وإتخاذ ما يلزم من التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الصدد ،  لتحقيق المستهدف من تلك المشروعات ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وتعظيم الاستفادة من مواردها وزيادة الاستثمارات بها، و إحداث نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص لهم.

 

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