الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة

قال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بشكل مفاجئ عدة مناطق في قطاع غزة، من بينها الساحة الخلفية لمستشفى الشفاء ومنطقة الصبرة شرق المدينة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

عرقلة الجهود الإنسانية والطبية

أوضح النمس أن القصف جاء في وقت تسعى فيه الطواقم الطبية لإعادة تشغيل أجهزة إنقاذ الحياة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن الهجمات تعرقل المنظومة الصحية التي تحاول استعادة عملها وسط أزمات متلاحقة.

نقص حاد في الإمكانيات والمعدات

أكد المتحدث أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف بالغة الصعوبة وتعاني من نقص في سيارات الإسعاف والمستلزمات الجراحية والوقود، بالإضافة إلى الدمار الواسع في الطرق والبنى التحتية الذي يعيق وصولها إلى المناطق المستهدفة.

صعوبات في إزالة الأنقاض وإنقاذ العالقين

وأشار النمس إلى أن فرق الدفاع المدني والإسعاف تواجه تحديات كبيرة في إزالة الركام والأنقاض بسبب ضعف الإمكانيات، مؤكدًا أن العديد من الضحايا فقدوا حياتهم نتيجة التأخير في الوصول إليهم، مع استمرار القصف المتعمد للطرقات المؤدية إلى المستشفيات.