تشمل القطن والبطاطس.. مذكرة تفاهم بين مصر وميانمار في المجال الزراعي
رئيس الوزراء يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة
مسؤول إسرائيلي: المفاوضات مع دمشق مستمرة.. وتل أبيب لا تقف خلف حكمت الهجري
انطلاق بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بمشاركة 15 دولة
من عظمة الفراعنة إلى ذكاء المستقبل.. المتحف المصري الكبير يعكس عبقرية مصر الحديثة
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة
أنجولا تشيد بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا
فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي
غارات الاحتلال تستهدف جميع محافظات قطاع غزة
ماذا قال قيادات جامعة القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة

منار عبد العظيم

قال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بشكل مفاجئ عدة مناطق في قطاع غزة، من بينها الساحة الخلفية لمستشفى الشفاء ومنطقة الصبرة شرق المدينة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

عرقلة الجهود الإنسانية والطبية
أوضح النمس أن القصف جاء في وقت تسعى فيه الطواقم الطبية لإعادة تشغيل أجهزة إنقاذ الحياة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن الهجمات تعرقل المنظومة الصحية التي تحاول استعادة عملها وسط أزمات متلاحقة.

نقص حاد في الإمكانيات والمعدات
أكد المتحدث أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف بالغة الصعوبة وتعاني من نقص في سيارات الإسعاف والمستلزمات الجراحية والوقود، بالإضافة إلى الدمار الواسع في الطرق والبنى التحتية الذي يعيق وصولها إلى المناطق المستهدفة.

صعوبات في إزالة الأنقاض وإنقاذ العالقين
وأشار النمس إلى أن فرق الدفاع المدني والإسعاف تواجه تحديات كبيرة في إزالة الركام والأنقاض بسبب ضعف الإمكانيات، مؤكدًا أن العديد من الضحايا فقدوا حياتهم نتيجة التأخير في الوصول إليهم، مع استمرار القصف المتعمد للطرقات المؤدية إلى المستشفيات.

غزة فلسطين الهلال الأحمر

