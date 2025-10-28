الهلال الأحمر الفلسطيني: الغارات الإسرائيلية تعرقل في الأساس جهود الإغاثة الطبية

أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد أن الاحتلال استهدف عدة مناطق في قطاع غزة ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.



وقال رائد، في مداخلة مع قناة (اكسترا نيوز)، إن الغارات الإسرائيلية تعرقل في الأساس جهود الإغاثة الطبية؛ حيث تسعى المنظمات الصحية إلى التقاط أنفاسها بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما يجري يؤدي إلى عراقيل أمام الجهود المبذولة.



وأضاف أن الطواقم الطبية لا تزال تتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي المفاجئ على قطاع غزة، لافتا ورود أنباء عن قصف الاحتلال لمنطقة بجوار أكبر مستشفى داخل القطاع.



ولفت إلى أن مستشفيات غزة تعاني في الأساس من نقص حاد في جميع الإمكانيات الطبية، داعيا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والغارات وعدم استهداف مقدمي الخدمات الطبية والصحية في غزة.

